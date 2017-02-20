В Латвии зафиксировали рост продаж топлива за счет эстонских потребителей (1)
В Латвии растут объемы продаж бензина и дизельного топлива. Местные эксперты объясняют это тем, что в стране заправляется все больше автовладельцев из Эстонии.
Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает портал Lsm.lv.
"За счет резкого роста акциза в Эстонии, многие жители этой страны теперь приезжают заправляться к нам, оставляя деньги в латвийской казне", - рассказал латвийскому "Радио 4" руководитель Ассоциации торговцев топливом Латвии Мартиньш Стиранс.
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