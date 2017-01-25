Фонд KredEx увеличил объем гарантий на 45%

Фонд Kredex наращивает финансовую помощь предприятиям Эстонии. Фото: Postimees/Scanpix

В 2016 году фонд KredEx увеличил объем выданных предпринимателям гарантий на 164,3 млн евро, что на 45% больше, чем было годом ранее. Рост объема финансовых гарантий обусловлен изменением условий их получения. Например, предприятие может теперь получить гарантию на сумму до 5 млн евро, раньше эта сумма составляла 2 млн евро.

Это рекордная сумма за все время работы KredEx, предоставленная предприятиям в течение одного года. Среди секторов экономики больше всего (40% от общего объема) гарантий получили предприятия обрабатывающей промышленности.

По словам руководителя дивизиона предпринимательства фонда KredEx Ярмо Лийвера, рекордные объемы подтверждают положительное влияние вступивших в силу в начале прошлого года изменений. "Мы увеличили сумму предоставляемой предприятию гарантии с 2 до 5 миллионов евро, а также улучшили возможности финансирования для начинающих предприятий, выдавая стартовый кредит в сумме до 100 000 евро для одного предприятия, вместо прежних 64 000 евро. Рост числа ходатайств подтверждает, что для предприятий эти изменения были очень нужны. Благодаря этим изменениям существенно улучшились возможности финансирования предприятий Эстонии, и, как следствие, – повысилась их конкурентоспособность", - сказал Лийвер.

С 2001 года фонд KredEx выступил поручителем финансовых обязательств более чем 3500 предприятий на сумму 636 млн евро, что позволило предприятиям привлечь дополнительное банковское финансирование в размере свыше 1,2 миллиарда евро.

KredEx представляет собой финансовое учреждение, которое помогает предприятиям Эстонии быстрее развиваться и безопасно расширяться на внешние рынки, предлагая государственную гарантию в качестве залога, страхование кредитов, займы и венчурный капитал.