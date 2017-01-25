logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Фонд KredEx увеличил объем гарантий на 45%

Фонд Kredex наращивает финансовую помощь предприятиям Эстонии. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 13:55
Рубрика: Экономика

В 2016 году фонд KredEx увеличил объем выданных предпринимателям гарантий на 164,3 млн евро, что на 45% больше, чем было годом ранее. Рост объема финансовых гарантий обусловлен изменением условий их получения. Например, предприятие может теперь получить гарантию на сумму до 5 млн евро, раньше эта сумма составляла 2 млн евро.

Это рекордная сумма за все время работы KredEx, предоставленная предприятиям в течение одного года. Среди секторов экономики больше всего (40% от общего объема) гарантий получили предприятия обрабатывающей промышленности.

По словам руководителя дивизиона предпринимательства фонда KredEx Ярмо Лийвера, рекордные объемы подтверждают положительное влияние вступивших в силу в начале прошлого года изменений. "Мы увеличили сумму предоставляемой предприятию гарантии с 2 до 5 миллионов евро, а также улучшили возможности финансирования для начинающих предприятий, выдавая стартовый кредит в сумме до 100 000 евро для одного предприятия, вместо прежних 64 000 евро. Рост числа ходатайств подтверждает, что для предприятий эти изменения были очень нужны. Благодаря этим изменениям существенно улучшились возможности финансирования предприятий Эстонии, и, как следствие, – повысилась их конкурентоспособность", - сказал Лийвер.

С 2001 года фонд KredEx выступил поручителем финансовых обязательств более чем 3500 предприятий на сумму 636 млн евро, что позволило предприятиям привлечь дополнительное банковское финансирование в размере свыше 1,2 миллиарда евро.

KredEx представляет собой финансовое учреждение, которое помогает предприятиям Эстонии быстрее развиваться и безопасно расширяться на внешние рынки, предлагая государственную гарантию в качестве залога, страхование кредитов, займы и венчурный капитал.

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 17.01.2017 (20:00)

Погода

foto
В среду дождь, снег и мокрый снег, -3..+3

Новости Эстонии

foto
Эстония и США подписали договор о сотрудничестве в области обороны
 foto
Арочный мост в Тарту весной закроют для капитального ремонта
 foto
Сааремааские центристы отказались идти на местные выборы в партийном списке
 foto
"АК": в Пярнумаа запущен пилотный проект общедоступного сверхскоростного интернета
 foto
Сийм Кийслер о последствиях реформы собственности: Шансов на компенсации у вынужденных квартиросъемщиков нет

Зарубежные новости

foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России
 foto
Тереза Мэй: Великобритания покинет единый рынок ЕС
 foto
Лавров: Москва может вернуться к ратификации российско-эстонского пограндоговора