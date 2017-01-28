Минфин разрабатывает законопроект о введении в Эстонии ипотечных облигаций

Новый жилой дом в Ласнамяэ Фото: Nordecon

Министерство финансов надеется в текущем году завершить работу над законопроектом, который предоставит банкам возможность выпускать ипотечные ценные бумаги.

Министерство еще год назад направило различным сторонам записку о намерении разработать соответствующий законопроект, который сейчас разрабатывается вместе с пояснительной запиской, сообщил в субботу, 21 января, новостной портал ERR.

В министерстве подтвердили, что оно рассчитывает направить законопроект на согласование уже в текущем году.

"По всей видимости, основное внимание во второй половине года будет уделяться Брюсселю, потому что и Европейская комиссия планирует представить свои предложения по ипотечным облигациям во время нашего председательства в ЕС", - сказала глава отдела политики финансовых рынков Министерства финансов Сийри Тынисте.

По ее словам, возможность выпускать ипотечные ценные бумаги оживит местный рынок капитала. "Например, ипотечные ценные бумаги были бы подходящим инструментов для вложения средств пенсионных фондов. В таком случае инвестируемые средства пенсионных фондов в большей мере оставались бы в Эстонии. С другой стороны, это позволило бы иностранным инвесторам увеличить вложения в эстонский рынок капитала", - пояснила Тынисте.

Ипотечные ценные бумаги — это облигации, обеспеченные купленной в кредит недвижимостью. Утверждается, что по сравнению с обычными облигациями ипотечные ценные бумаги надежнее, потому что исполнение обязательств по ним лучше обеспечено.

В Европе такие облигации обычно рассматриваются как особый вид ценных бумаг, которые эмитирует имеющий соответствующую лицензию банк. Как правило, облигации обеспечены требованиями банков к получателям ипотечных кредитов — в основном, жилищных кредитов. Тем не менее, возможно обеспечение и другими активами.

В Европейском союзе до настоящего времени не вводилось единое отдельное регулирование ипотечных облигаций. В большинстве стран-членов ЕС введено собственное регулирование таких облигаций, но в Эстонии оно пока отсутствует.

В случае банкротства эмитента ипотечных облигаций их базовые активы отделяются от имущества банкрота, что упрощает обеспечение выполнения обязательств по данным облигациям.