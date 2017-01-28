logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Минфин разрабатывает законопроект о введении в Эстонии ипотечных облигаций

Новый жилой дом в Ласнамяэ Фото: Nordecon
Cегодня 10:59
Рубрика: Экономика

Министерство финансов надеется в текущем году завершить работу над законопроектом, который предоставит банкам возможность выпускать ипотечные ценные бумаги.

Министерство еще год назад направило различным сторонам записку о намерении разработать соответствующий законопроект, который сейчас разрабатывается вместе с пояснительной запиской, сообщил в субботу, 21 января, новостной портал ERR.

В министерстве подтвердили, что оно рассчитывает направить законопроект на согласование уже в текущем году.

"По всей видимости, основное внимание во второй половине года будет уделяться Брюсселю, потому что и Европейская комиссия планирует представить свои предложения по ипотечным облигациям во время нашего председательства в ЕС", - сказала глава отдела политики финансовых рынков Министерства финансов Сийри Тынисте.

По ее словам, возможность выпускать ипотечные ценные бумаги оживит местный рынок капитала. "Например, ипотечные ценные бумаги были бы подходящим инструментов для вложения средств пенсионных фондов. В таком случае инвестируемые средства пенсионных фондов в большей мере оставались бы в Эстонии. С другой стороны, это позволило бы иностранным инвесторам увеличить вложения в эстонский рынок капитала", - пояснила Тынисте.

Ипотечные ценные бумаги — это облигации, обеспеченные купленной в кредит недвижимостью. Утверждается, что по сравнению с обычными облигациями ипотечные ценные бумаги надежнее, потому что исполнение обязательств по ним лучше обеспечено.

В Европе такие облигации обычно рассматриваются как особый вид ценных бумаг, которые эмитирует имеющий соответствующую лицензию банк. Как правило, облигации обеспечены требованиями банков к получателям ипотечных кредитов — в основном, жилищных кредитов. Тем не менее, возможно обеспечение и другими активами.

В Европейском союзе до настоящего времени не вводилось единое отдельное регулирование ипотечных облигаций. В большинстве стран-членов ЕС введено собственное регулирование таких облигаций, но в Эстонии оно пока отсутствует.

В случае банкротства эмитента ипотечных облигаций их базовые активы отделяются от имущества банкрота, что упрощает обеспечение выполнения обязательств по данным облигациям.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 20.01.2017 (20:00)

Погода

foto
В субботу небольшая облачность, -2...+3

Новости Эстонии

foto
Банки неохотно выдают кредиты молодым мамам, в этом есть вина самоуправлений
 foto
Кайа Ива: неправильно утверждать, что при расчете пенсии зарплата не будет учитываться
 foto
В Валгамаа горел дом с шестью квартирами, один человек погиб
 foto
"Инсайт": государство готово помочь бездомным, но многие бомжи хотят получить все и сразу
 foto
Эстонские силовики обеспокоены числом смертей от передозировок наркотиками

Зарубежные новости

foto
Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек
 foto
В Монте-Карло стартует чемпионат мира по авторалли
 foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России