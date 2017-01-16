McDonald's продаст свои рестораны в Китае и Гонконге за 2 млрд долларов

Ресторан McDonald's в Китае. Фото: Reuters/Scanpix

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's согласилась продать 80% своих ресторанов в Китае и Гонконге, которые продолжат работать по франшизе.

Китайский бизнес McDonald's купят китайская государственная инвестиционная компания Citic и американская частная инвестиционная фирма Carlyle Group. Стоимость сделки составит 2,1 млрд долларов США, сообщила в понедельник, 9 января, служба новостей Би-би-си.

В настоящее время McDonald's владеет и управляет двумя третями своих ресторанов в Китае, но в последнее время фирма приступила к глобальной реструктуризации своих деловых операций, повышая долю ресторанов, работающих по принципу франшизы. Это позволяет снизить операционные издержки, при этом получая процент с продаж от нового владельца, работающего под брендом McDonald's.

Главный конкурент McDonald's – компания Yum Brands, которой принадлежат бренды KFC и Pizza Hut, также меняет структуру своего бизнеса в Китае.

Как McDonald's, так и Yum Brands сталкиваются с растущей конкуренцией от более дешевых местных компаний, особенно в Китае.