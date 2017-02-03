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Рыночная стоимость Microsoft превысила 500 млрд долларов впервые за 17 лет

Штаб-квартира компании Microsoft. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 20:27
Рубрика: Экономика

Капитализация Microsoft Corp. выросла на 2,5% в ходе торгов в пятницу и впервые с марта 2000 года превысила отметку в 500 млрд долларов.

Акции софтверного гиганта дорожают благодаря сильной отчетности за минувший финквартал. Скорректированная прибыль компании в октябре-декабре составила 84 цента на акцию при выручке 25,8 млрд долларов. Оба показателя превзошли ожидания: аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 79 центов на акцию, выручку – 25,3 млрд долларов, передает Интерфакс.

Капитализация Apple, самой дорогой компании мира, оценивается в 650 млрд долларов, Alphabet (материнская структура Google) – в 590 млрд долларов, Microsoft занимает третье место. В пятерку также входят инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (408 млрд долларов) и интернет-ритейлер Amazon (почти 400 млрд долларов).

Ирина Киреева
Редактор

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