Государство будет частями финансировать строительство конференц-центра в Горхолле

Горхолл в Таллинне. Фото: Альберт Труувяэрт

Государство выделит Таллинну на строительство конференц-центра в Горхолле финансы двумя частями — до 20 млн евро в 2018 году и до 20 млн евро — в 2019 году.

"В соответствии с решением кабинета, государство выделит городу Таллинну до 40 млн евро на строительство конференц-центра в Таллиннском Горхолле", - сообщила пресс-секретарь Министерства экономики Кадри Тонка.

Пояснив, что средства будут поделены поровну на 2018 и на 2019 годы, Тонка подчеркнула, что основная ответственность за строительство конференц-центра ложится на город. По ее словам, деньги на сооружение объекта будут взяты исключительно из средств государства и столицы, ресурсы Европейского Союза привлекаться не будут.

Для того, чтобы и государство смогло участвовать в процессе капитальной перестройки Горхолла, предполагается, что в совет организации-застройщика будут делегированы трое представителей государства — от министра предпринимательства и инфотехнологий, от министра культуры и от министра финансов. "В результате государство сможет со своей стороны следить за ходом реконструкции", - добавила Тонка.

Правительство на состоявшемся в прошлый четверг кабинетном совещании поддержало предложение министра предпринимательства Урве Пало совместно с Таллинном реконструировать столичный городской холл, превратив его в международный конференц-центр и центр культуры.