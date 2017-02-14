Витсур: резкого роста цен сейчас опасаться не стоит

Хейдо Витсур. Фото: Scanpix/Postimees

В ускорении инфляции нет ничего удивительного, в январе был исключительный случай, и в течение дальнейшего года не стоит бояться непредвиденного роста цен, заявил экономист и экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсур.

В своем комментарии для EER Витсур сказал, что повышение потребительских цен в январе на 2,7% по сравнению с январем прошлого года не было неожиданностью, так как мы имеем дело с прямым следствием новой ценовой политики государства, а именно — акцизной политикой на алкогольные напитки и табак.

Также, по его словам, необходимо учитывать влияние сверхнизких цен на топливо в прошлом году, которое повлияло на показатели января, частично повлияет на февраль и совсем исчезнет в последующие месяцы.

"Это практически последний месяц, когда нефть стала дороже в сравнении с аналогичным периодом год назад, поскольку к концу февраля стоимость нефти поднялась до 50 долларов, а значит, что она больше не сможет влиять на индекс цен. В связи с этим, рост индекса цен в феврале уменьшится, так как составляющий большую долю стоимости транспорт в этом месяце не подорожает", - пояснил он.

Витсур добавил, что, если в этом году не будет существенного роста цен на топливо на мировом рынке, то этот показатель утратит свое значение в динамике цен.

Третьей причиной роста инфляции, по его словам, стали слишком низкие цены на молоко и другую молочную продукцию в прошлом году.

"Сейчас цены поднялись до приемлемого уровня. Сложно сказать, что будет дальше, но скорее всего, значительных изменений здесь ожидать не стоит. Так что январь — в какой-то степени исключительный месяц и не стоит думать, что высокий уровень инфляции сохранится на том же уровне в течение всего года, - заявил Витсур. "Рост цен был предсказуем и по большей части спланирован".

Он подтвердил, что не стоит опасаться первоначального скачка цен, и если не учитывать акцизы, то уровень цен будет относительно стабильным.

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в январе по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 2,7%, товары стали дороже на 3,3%, а услуги - на 1,7%, бензин подорожал на 19,4%, а дизельное топливо - на 26,1%.