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Nordica подала заявление о передаче доли дочернего предприятия польскому LOT

Самолет Nordica. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 13:59
Рубрика: Экономика

Авиакомпания Nordic Aviation Group, использующая торговую марку Nordica, подала в комиссию по вопросам конкуренции заявление о получении разрешения на передачу 49% самолетов и сертификатов дочернего предприятия Regional Jet стратегическому партнеру Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

30 декабря стороны подали заявление о сотрудничестве, согласно которому Nordic Aviation Group и Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. будут совместно владеть компанпией Regional Jet, которая до сих пор находилась в полной собственности Nordic Aviation Group.

В начале ноября этого года Nordica сообщила, что прекращает продолжавшееся в течение года сотрудничество со словенской авиафирмой Adria Airways и начинает сотрудничество с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines, с которой будет использовать общую коммерческую платформу, систему продажи билетов и коды авиалиний.

В результате роста экспорта авиауслуг в течение ближайшего года в авиапарке Nordica появится три новых самолета и будет создано более 70 рабочих мест, сообщила Nordica. Одной из важных частей сотрудничества станет приобретение авиакомпанией LOT 49 процентов Regional Jet, дочерней компании Nordica.

LOT — польская государственная авиакомпания. В день фирма совершает в среднем 200 перелетов в 60 мест назначения на четырех континентах и перевозит примерно пять миллионов пассажиров в год.

Regional Jet OÜ – дочерняя фирма Nordica, которая занимается повседневным оперированием авиадеятельности Nordica. В Regional Jet собраны различные лицензии и сертификаты, необходимые в гражданской авиации.

Дина Малова
Редактор

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