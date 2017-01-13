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Аналитик SEB: чудо-рецепт по выводу эстонской экономики из "застоя" не просматривается

Иллюстративная фотография Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 16:08
Рубрика: Экономика

Аналитики в один голос говорят об ускорении экономического роста Эстонии в начинающемся году до 2,2-2,6%, однако оптимистичные прогнозы прошлых лет раз за разом не оправдывались. Прогноз роста на этот год в основном связан с увеличением внутренних инвестиций и внешнего спроса, но какой-то чудесный рецепт по выводу экономики из "застоя" вряд ли появится, говорится в прогнозе развития эстонской экономики в 2017 году аналитика банка SEB Михкеля Нестора.

Основные надежды на рост по-прежнему связаны с внешними рынками. Нестор отмечает, что возможности правительства Эстонии влиять на экономику страны очень ограничены, а рост зависит от ситуации у главных торговых партнеров, в Европе и в мировой экономике в целом, где сохраняются значительные риски.

Среди политических рисков называют обещанную протекционистскую политику нового президента США Дональда Трампа, начало переговоров о выходе Великобритании из ЕС, и результаты предстоящих выборов в Германии, Франции, Голландии и, возможно, в Италии. Влияние этих событий на будущую экономическую ситуацию плохо поддается оценке.

Рост импортного спроса у основных торговых партнеров

По прогнозу SEB, объем импорта в Швеции продолжит расти на уровне 6% в год, давая шансы экспортерам. В Финляндии рост импортного спроса прогнозируется на уровне 1,5%. В Норвегии, являющейся важным рынком для модульных домов эстонского производства, также прогнозируется рост импорта.

В Латвии и Литве, которые также важны для эстонского экспорта, экономический рост в последнее время не оправдывал первоначальных ожиданий, но настрой на 2017 год скорее положительный. Рост импортного спроса Латвии должен достичь 4%, а в Литве – даже больше, что было бы заметным ускорением по сравнению с предыдущими периодами.

В структуре эстонского экспорта растет доля Германии, где в 2017 году прогнозируется рост импортного спроса более чем на 4%.

Внутренние инвестиции как источник роста

Среди внутренних факторов роста аналитик SEB не прогнозирует существенных изменений, и прогнозируемое ускорение экономического роста будет скорее незначительным — в диапазоне от 2,2% до 2,6%. Ожидается, что источником ускорения для Эстонии должен стать, прежде всего, рост инвестиций.

Наиболее существенный рост прогнозируется со стороны государственного сектора в связи с более интенсивным использованием средств ЕС и председательством Эстонии в Европейском Союзе, в предпринимательском секторе сохраняется неопределенность. В 2016 году предприятия активнее брали кредиты, но это не вылилось в рост инвестиций. В то же время результаты опроса предприятий отражают рост экономической уверенности.

Быстрый рост снижает конкурентоспособность

Больным вопросом для частного сектора остается быстрый рост зарплат, когда на фоне экономического роста около 1% средняя зарплата растет на 7-8% в год. Доля расходов на рабочую силу в ВВП растет с 2014 года и сегодня достигла примерно 50%, что является очень высоким уровнем в масштабах Европы.

Резкий рост безработицы в III квартале прошлого года выходит за рамки простой статистической ошибки, поэтому рост безработицы, вероятно, продолжится и в 2017 году, но масштабный кризис маловероятен. В 2017 году на рынок труда будет оказывать влияние и реформа работоспособности, которая может вернуть на рынок труда часть инвалидов.

Вызывает озабоченность конкурентоспособность эстонских предприятий на внешних рынках, потому что в абсолютном измерении Эстония значительно опережает Латвию и Литву в плане зарплат. Для сохранения конкурентных преимуществ нужно либо предлагать продукцию и услуги более высокого качества, либо производить аналогичную продукцию дешевле.

Как отмечается в обзоре, в общих чертах и в нынешнем году не приходится ждать появления какого-то чудесного рецепта спасения эстонской экономики от "застоя". Несмотря на то, что инвестиции госсектора могут временно ускорить экономический рост, это не повлияет на конкурентоспособность эстонских предприятий на внешних рынках. Чем больше Эстония приближается по уровню развития к благополучным государствам, тем сложнее становится находить возможности для роста.

Андрей Крашевский
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