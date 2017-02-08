Раазуке: банковский залог лишает смысла открытие в Эстонии головной конторы объединенного банка

Эркки Раазуке. Фото: Сийм Лыви /ERR

Эркки Раазуке считает, что залог за кредит, предоставляемый находящимся за границей дочерним предприятиям, лишает смысла открытие головной конторы объединенного банка, который появится в результате слияния Nordea и DNB.

По словам руководителя планируемого объединенного банка, изначально предполагалось оставить головную контору в Эстонии, а в Латвии и Литве открыть филиалы. Однако новые обстоятельства вынуждают пересмотреть это решение, пишет портал uudised.err.ee со ссылкой на Äripäev.

"Залог на кредит, который намерено ввести правительство, делает открытие головной конторы в Эстонии бессмысленным с экономической точки зрения", - сказал он и признал, что, скорее всего, головная контора теперь будет открыта в Латвии или Литве.

По словам Раазуке, объединение банков планируется на конец второго квартала.