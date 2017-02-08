Раазуке: из-за банковского залога открывать в Эстонии головную контору банка нет смысла
Эркки Раазуке считает, что залог за кредит, предоставляемый находящимся за границей дочерним предприятиям, лишает смысла открытие головной конторы объединенного банка, который появится в результате слияния Nordea и DNB.
По словам руководителя планируемого объединенного банка, изначально предполагалось головную контору сделать в Эстонии, а в Латвии и Литве открыть филиалы. Однако новые обстоятельства вынуждают пересмотреть это решение, пишет портал uudised.err.ee со ссылкой на Äripäev.
"Залог за кредит, который намерено ввести правительство, делает открытие головной конторы в Эстонии бессмысленным с экономической точки зрения", - сказал он и признал, что, скорее всего, головная контора теперь будет открыта в Латвии или Литве.
По словам Раазуке, объединение банков планируется на конец второго квартала.
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