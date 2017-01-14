Работники эстонского филиала банка Nordea провели в Стокгольме пикет

Nordea. Фото: Reuters/Scanpix

Работники эстонского отделения банка Nordea провели в субботу пикет перед штаб-квартирой банка в Стокгольме с целью убедить руководство финансового учреждения продолжить переговоры о новом коллективном договоре.

Протестующие, которые по сообщениям Delfi, были в бумажных масках, хотели привлечь внимание общественности в Швеции к тому, насколько по-разному предприятие обращается со своими сотрудниками на родине и в Эстонии.

19 декабря доверенные лица Nordea Eesti передали находящемуся в Стокгольме высшему руководству петицию, подписанную 70% работников эстонского филиала фирмы. Подписавшиеся обвиняют банк в нарушении закона, сокрытии от профсоюза важной информации, вмешательстве во внутренние дела профсоюза, а также в игнорировании интересов работников и не привлечении их к принятию касающихся их будущего решений.