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Инаугурационная речь Трампа снизила основные биржевые индексы Европы

Иллюстративное фото. Фото:Scanpix/AFP
Cегодня 12:37
Рубрика: Экономика

Основные биржевые индексы Европы демонстрируют в понедельник, 23 января, негативную динамику после инаугурации президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. В Европе инвесторы опасаются возможных протекционистских мер новой администрации США.

По состоянию на утро 23 января британский индекс FTSE 100 снижался на 0,54% - до 7159,43 пункта, французский индекс CAC 40 - на 0,34%, до 4834,55 пункта, немецкий DAX - на 0,37%, до 11587,70 пункта.

В пятницу состоялась инаугурация Дональда Трампа, который стал 45-м президентом США. В своей речи Трамп заявил, что американцы приступают к восстановлению своей страны. Он пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места и восстановить благосостояние населения, сообщает агентство Прайм.

Инвесторы опасаются возможных протекционистских мер новой администрации США. Ранее трейдеры ожидали сокращения налогов в США и других мер экономического стимулирования.

"Рынки теперь ждут доказательств того, что Дональд Трамп сдержит свои обещания по поводу новых мер стимулирования и финансового дерегулирования", - сказал агентству Bloomberg глава отдела инвестиционных стратегий AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер (Shane Oliver).

Артур Тооман
Редактор

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