Юри Ратас. Фото: Сийм Лыви/ERR

Премьер-министр Юри Ратас считает, что товарообмен между Эстонией и Россией не соответствует потенциалу обеих стран, а сокращаться торговле между двумя государствами больше некуда.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту ТАСС, которое было опубликовано в понедельник, 30 января.

"Я по-прежнему считаю, что товарооборот не соответствует торговому потенциалу наших стран. Несмотря на сокращение товарооборота, Россия занимает важное шестое место среди торговых партнеров Эстонии при удельном весе 6,2%. Но вынужден констатировать, что в 2015 году торговый оборот сократился по сравнению с предыдущим годом на четверть. Если в 2011 году экспорт оценивался в 1312,3 млн евро, то в 2015-м — в 773,6 млн евро", - сказал Юри Ратас.

"О резком падении экспорта в Россию говорит и статистика за первую половину минувшего года: если в 2013 году экспорт пищевой продукции из Эстонии в РФ составлял 40 тыс. тонн, то в 2016-м лишь 2 тыс. тонн. Так что "усыхать" торговле, как говорится, уже некуда", - добавил эстонский премьер.

"На товарооборот, естественно, негативно повлияла также совокупность снижения цен на энергоносители, обрушение рубля и экономический спад в России, которые привели к снижению конкурентоспособности российского бизнеса и снижению покупательной способности простых граждан России. За последние годы контакты на правительственном уровне между Эстонией и РФ существенно уменьшились, однако деловое партнерство продолжается. Подтверждение того — награждение осенью прошлого года российским орденом Дружбы за вклад в развитие делового, экономического и гуманитарного сотрудничества эстонского бизнесмена Энна Вескимяги", - заключил Ратас.