Центристы выплатили часть незаконно потраченных Сависааром на рекламу денег 

Иллюстративное фото. Postimees/Scanpix

Центристская партия вернула в госбюджет первую часть из 116 643 евро, незаконно потраченных на на рекламную кампанию Эдгара Сависаара, которую ранее партию обязала выплатить Комиссия по надзору за финансированием партий (КНФП).

Первый платеж в бюджет Таллинна был выполнен в соответствии с требованиями КНФП. Перечисленная сумма составила 29 160,73 евро, подтвердил представитель Центристской партии Андре Ханимяги порталу ERR.ee.

По его словам, партия должна сделать еще три платежа в том же размере в течение трех следующих месяцев.

КНФП обязала Сависаара вернуть запрещенное пожертвование в городской бюджет Таллинна в январе 2015 года, после чего постановление было обжаловано в суде. Суды всех инстанций последовательно отказали в удовлетворении жалобы, и окончательную точку в этом деле поставил Государственный суд 10 ноября.

После этого постановление комиссии вступило в силу, о чем КНФП письменно уведомила Сависаара, предоставив ему срок до 10 декабря для уплаты этой суммы. Незадолго до Рождества комиссия привлекла к возвращению запрещенного пожертвования и Центристскую партию.

Запрещенное пожертвование заключалось в оплате Таллинном расходов на рекламную кампанию Сависаара в рамках кампании "Таллинн движется" и рекламных мероприятий по случаю открытия стадиона Хийу.