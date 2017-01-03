logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Эксперты: в 2017 году число предложений на рынке жилья Таллинна продолжит сокращаться

Иллюстративное фото. Postimees/Scanpix
Cегодня 11:22
Рубрика: Экономика

Руководители агентства недвижимости Pindi Kinnisvara считают, что в 2017 году количество предложений на столичном рынке купли-продажи квартир продолжит сокращаться, а стоимость арендного жилья продолжит расти.

Количество предложений по-прежнему продолжит сокращаться в связи с неуклонным ростом спроса, вызванного наплывом населения. Всего спустя полгода в Таллинне останется около 4 500 предлагаемых квартир, из которых почти половину будут составлять новостройки, говорится в прогнозе предприятия.

Цены на съемные квартиры будут расти, поскольку переезжающие в Таллинн не имеют ресурсов для приобретения жилплощади, считают в руководстве Pindi Kinnisvara.

По мнению экспертов, рост цен на квартиры на рынке вторичного жилья тормозит тот факт, что они достигли уровня цен на жилье в новостройках.

Согласно прогнозу компании, количество сделок купли-продажи сохранит стабильность (около 800 единиц в месяц), а средний уровень стоимости квадратного метра к концу года не превысит рубежа 1 800 евро (в настоящий момент он равняется 1 600 евро/м²).

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 26.12.2016 (20:00)

Погода

foto
Во вторник в Эстонии по-прежнему ветрено и похолодает

Новости Эстонии

foto
Логопеды требуют от минсоцдел упростить для них схему работы с пациентами
 foto
В волости Вяйке-Маарья Рождество отметили веселым десятиборьем
 foto
"Радио 4" и телеканал ETV дали старт благотворительным марафонам
 foto
Журнал Science признал исследование эстонских генетиков одним из научных прорывов года
 foto
Представители гостиничного бизнеса ждут гостей из России

Зарубежные новости

foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
 foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке
 foto
ERR в Москве: эксперты не верят, что убийство посла повлияет на отношения между Россией и Турцией