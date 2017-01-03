Эксперты: в 2017 году число предложений на рынке жилья Таллинна продолжит сокращаться

Иллюстративное фото. Postimees/Scanpix

Руководители агентства недвижимости Pindi Kinnisvara считают, что в 2017 году количество предложений на столичном рынке купли-продажи квартир продолжит сокращаться, а стоимость арендного жилья продолжит расти.

Количество предложений по-прежнему продолжит сокращаться в связи с неуклонным ростом спроса, вызванного наплывом населения. Всего спустя полгода в Таллинне останется около 4 500 предлагаемых квартир, из которых почти половину будут составлять новостройки, говорится в прогнозе предприятия.

Цены на съемные квартиры будут расти, поскольку переезжающие в Таллинн не имеют ресурсов для приобретения жилплощади, считают в руководстве Pindi Kinnisvara.

По мнению экспертов, рост цен на квартиры на рынке вторичного жилья тормозит тот факт, что они достигли уровня цен на жилье в новостройках.

Согласно прогнозу компании, количество сделок купли-продажи сохранит стабильность (около 800 единиц в месяц), а средний уровень стоимости квадратного метра к концу года не превысит рубежа 1 800 евро (в настоящий момент он равняется 1 600 евро/м²).