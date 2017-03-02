Минфин хочет привязать налог на служебные автомобили к мощности двигателя и отказаться от идеи цветных номеров

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Министерство финансов представит правительству проект решения, согласно которому отменяется максимальный размер спецльготы на служебные автомобили, составляющий сейчас 256 евро в месяц, который в дальнейшем будет зависеть от мощности двигателя автомобиля. От идеи ввести цветные номера для служебных автомобилей министерство решило отказаться.

В дальнейшем размер спецльготы будет исчисляться из расчета 1,96 евро за киловатт мощности двигателя, но если возраст пассажирского или коммерческого автомобиля (категории N1) превышает пять лет, то налогооблагаемая спецльгота будет уменьшаться на 25%, сообщил в четверг, 23 февраля, новостной портал ERR.

Минфин отдает предпочтение такой системе расчета, потому что анализ показывает, что между мощностью двигателя автомобиля и его стоимостью есть очень сильная зависимость. Кроме того, это является единственной возможностью декларировать спецльготу, если автомобиль находится в смешанном пользовании.

По расчетам минфина, новая ставка спецльготы уменьшится по сравнению с нынешней ставкой примерно для 70% служебных автомобилей. При этом снижение ставки в некоторых случаях составит до 60%, а уплата налога упростится.

Кроме того, отпадет необходимость вести детальный учет служебных поездок для автомобилей, которые используются не только по работе, но и для личных поездок.

Возможность вести такой учет сохранится для автомобилей, которые используются только в служебных целях. Работодатели смогут вести его по желанию. В качестве альтернативы для фиксации перемещений автомобиля можно использовать систему GPS.

Если автомобиль был куплен исключительно для служебных целей с полным вычетом уплаченного налога с оборота, но в течение двух лет после покупки автомобиль начали использовать в том числе и для личных поездок, то фирма должна будет вернуть государству 50% налога с оборота, который был вычтен при покупке.

Министерство также намерено делать в регистре отметку в отношении автомобилей, которые работодатель запретил использовать в личных целях. В составленном меморандуме отсутствует упоминание о цветных номерах для служебных автомобилей, т. е. минфин отказался от своего первоначального плана ввести спецномера.

Между тем в министерстве не подтвердили, что речь идет об окончательной версии реформы. "Министр пока не представил меморандум правительству. С моей стороны было бы преждевременно говорить, какое решение примет правительство, и согласен ли министр представить его в таком виде", - сказал вице-канцлер минфина Дмитрий Егоров корреспонденту ERR.

В базе данных авторегистра появится дополнительное поле, в котором для автомобилей юридических лиц будет указываться, разрешает ли работодатель использовать такой автомобиль в личных целях.

Налоговый орган в будущем теоретически сможет предлагать услугу расчета размера налога на основании этих записей и автоматически вносить эту информацию в декларацию работодателя.

Информация о типе использования автомобиля будет фиксироваться при внесении автомобиля в авторегистр, а также перед изменением типа использования. Эта информация будет общедоступной.

Министерство также планирует ввести ограничение, согласно которому разрешить использование служебного автомобиля в личных целях можно будет не менее чем на год, кроме случаев, когда у автомобиля меняется собственник или владелец. Эта мера должна предотвратить слишком частое изменение типа использования автомобиля.

Аналогичное требование планируется ввести в отношении всех служебных автомобилей в публичном секторе.

Если поведение предпринимателей не изменится после реформы, то поступления налога на спецльготы сократятся примерно на пять млн евро в год с 25 до 20 млн евро. Тем не менее, по оценке минфина и Налогового департамента, при новой системе увеличится число плательщиков этого налога, за счет чего его поступления на первом этапе вырастут на 5-7 млн евро.

Все изменения должны вступить в силу уже с 2018 года. Правительство пока не обсуждало это предложение, и при разработке законопроекта в него могут быть внесены изменения.