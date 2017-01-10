Максимальный размер страхового возмещения по безработице на 2017 год составит 1347 евро

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Правление кассы по безработице утвердило размеры страхового возмещения по безработице на 2017 год: максимальный составит 1347 евро и 57 центов в месяц, минимальный – 222 евро и 27 центов (минимальная дневная ставка - 7,17 евро).

Основанием для расчета максимального размера страхового возмещения по безработице является трехкратный размер средней заработной платы в Эстонии за один календарный день. В этом году средняя заработная плата за один календарный день составляет 28 евро и 98 центов. На основании выплаченных за предыдущий год застрахованными лицами взносов по страхованию от безработицы, касса к началу каждого следующего года рассчитывает среднюю заработную плату за один календарный день.

Размером страхового возмещения по безработице является выплачиваемое в течение первых ста дней возмещение в размере 50%, а затем 40% от суммы, выплаченной застрахованному лицу заработной платы за девять месяцев работы до последних трех месяцев, которые предшествовали потере работы. Установлен верхний предел размера возмещения за один календарный день, который является трехкратным размером средней заработной платы в Эстонии за один календарный день за предыдущий календарный год. В 2017 году возможно в течение первых ста дней получать 43 евро и 47 центов в день и, начиная со 101 дня – 34 евро и 78 центов в день.

В прошлом году от безработицы были застрахованы 608 088 человек, что было на 1089 человек больше, чем в 2015 году.

С 1 января изменилась также дневная ставка пособия по безработице, которая теперь составляет 4 евро и 86 центов в день. В прошлом году дневная ставка пособия по безработице была 4 евро и 41 цент. Размер пособия по безработице за 31 календарный день составляет 150 евро и 66 центов.