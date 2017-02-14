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Банк Эстонии прогнозирует рост цен на продукты питания в Эстонии в 2017 году

Иллюстративная фотография Фото: ERR
Cегодня 14:14
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Банк Эстонии прогнозирует, что после того, как в феврале закончатся складские запасы продуктов питания, их цена в магазинах начнет расти. На это повлияют увеличившиеся акцизы, рост закупочных цен, неблагоприятные погодные условия для сельского хозяйства в Южной Европе.

По оценке экономиста Центробанка Сулева Перта, в ближайшие месяцы — после того, как иссякнут складские запасы предприятий — индекс на потребительских цен на продукты питания начнет влиять выросший в феврале акциз на алкоголь и на табачные изделия. Среднее удорожание потребительской корзины в 2017 году достигнет 2,8%, отметил Сулев Перт.

"Ускоренный рост потребительских цен вызван удорожанием на мировом рынке энергии и продуктов питания. Цикл спада цен на сырье на мировом рынке начался в 2011 году, однако в начале 2016 года цены на нефть и продукты вновь начали расти. В последние месяцы на мировом рынке выросли также цены на металлы и на прочее промышленное сырье", - добавил Перт.

"В сравнении с 2011 годом, цена на нефть в долларах все же еще на 50% ниже, а на промышленное сырье — на 33% ниже. Менее льготной цена на сырье оказывается по той причине, что курс евро по отношению к доллару США в течение шести лет снизился почти на 23%. В то же время, дешевый обменный курс способствует экспорту из еврозоны и восстановлению роста ее экономики", - сказал Перт.

Среди продуктов питания на внутреннем рынке ЕС локомотивом роста цен остаются молочные продукты. В Эстонии закупочные цены на молоко выросли до уровня 2014 года, до того, как в отношении России были введены санкции.

Наряду с молочными продуктами подорожали также фрукты и овощи, поскольку погодные условия в Южной Европе были не самыми благоприятными для сельского хозяйства. Овощи в течение двух месяцев подорожали в общей сложности на 10" и фрукты — на 4,8%. Непосредственное влияние связано с тем, что почти 40% свежих овощей и почти 90% фруктов и ягод, потребляемых в Эстонии, были импортированы.

Почти треть импортированных фруктов и овощей ввезена в Эстонию из стран вне еврозоны, например, из Польши и Северной Африки, поэтому росту цен может благоприятствовать также и ослабление обменного курса евро в конце 2016 года. Цены на фрукты и овощи резко росли и падали и прежде, однако обычно последствия роста цен смягчаются в течение полугода.

Индекс потребительских цен в январе 2017 года вырос по сравнению с декабрем 2016 года на 0,4%, а по сравнению с январем прошлого года на 2,7%.

Артур Тооман
Редактор

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