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Swedbank: для предприятий гостиничного сектора прошлый год оказался успешным

Спа-отель Meresuu. Фото: Артур Тооман/RUS ERR
Cегодня 17:46
Рубрика: Экономика

По предварительным данным, 2016 год был удачным для эстонских предприятий по размещению - к такому выводу пришла руководитель гостиничного сектора Swedbank Мари Сукк.

Она отметила, что целый ряд показателей по сравнению с прежними годами улучшились: число размещенных зарубежных и внутренних туристов выросло примерно на 7%, средняя заполняемость номеров выросла на 1%, средняя стоимость ночлега – примерно на 2%.

Следует, однако, признать, что результаты по разным регионам Эстонии различаются.

"Средние по стране показатели формируются из сильных результатов по Таллинну и скромных региональных результатов, – отметила Сукк - Средние результаты по Харьюмаа отличаются от средних показателей по Тарту или Сааремаа".

В результате уже сделанных инвестиций к концу 2017 года число предлагаемых в Тарту гостиничных номеров вырастет более чем на 20%.

Исходя из неуклонного улучшения показателей работы гостиничного сектора, а также из того факта, что за последние 8 лет значительного роста числа гостиничных номеров в Таллинне не происходило, по имеющимся данным, на стадии планирования в Таллинне находится дополнительно примерно 400 новых номеров, отметила Мари Сукк.

Последние новости об отмене повышения ставки налога с оборота для предприятий по размещению позитивно восприняты сектором, поскольку в таком случае не будет нанесён удар по конкурентоспособности местных предприятий по сравнению с ближайшими соседями, стабильная бизнес-среда будет способствовать инвестированию в гостиничный сектор, а через это – созданию новых рабочих мест, считает а руководитель гостиничного сектора Swedbank Мари Сукк.

"С учётом того, что Эстония скоро станет председателем Совета ЕС, средняя заполняемость таллиннских отелей в ближайшее время будет, скорее, расти, это станет хорошей стартовой позицией для разработки новых планов и постановки очередных целей", - заключила эксперт.

Сергей Михайлов
Редактор

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