Swedbank: ускорение инфляции замедлит рост реальных зарплат

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Начавшийся в прошлом году рост цен в Эстонии в текущем году существенно ускорится под воздействием нескольких факторов, но приведет к значительному замедлению роста реальных зарплат населения.

Об этом в четверг, 19 января, заявил главный экономист Swedbank Тыну Мертсина на презентации прогноза развития эстонской экономики Swedbank Economic Outlook, сообщил новостной портал ERR.

"В прошлом году цены в Эстонии начали расти, и, по нашей оценке, в этом году рост потребительских цен ускорится за счет роста цен на сырье на мировых рынках, цен на нефть, цен на продукцию сельского хозяйства, а также благодаря повышению акцизов", - сказал Мертсина.

По его словам, инфляция в этом году составит 3%, а в следующем году замедлится до 2,7%. Многое при этом будет зависеть от цен на нефть — как от влияющих на них конкретных политических решений, так и от динамики запасов нефти.

Аналитики прогнозируют, что рост реальных зарплат резко замедлится. "Если в прошлом году номинальные зарплаты выросли на 7,5%, то в этом году рост составит около 5%. Но в связи с ускорением инфляции резко замедлится рост реальных зарплат, который составит около 2%. С некоторым временной задержкой это начнет ограничивать и рост частного потребления", - сказал Мертсина.

В 2018 году реальный рост заработной платы снова ускорится из-за повышения не облагаемого налогом минимума до 500 евро в месяц.