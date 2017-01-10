Nordica занимает первое место на эстонском рынке пассажирских авиаперевозок

В фирме Nordica готовятся к подсчету убытков. Фото: Postimees/Scanpix

В 2016 году национальный авиаперевозчик Nordica занял первое место по объему пассажирских авиаперевозок в Таллиннском аэропорту.

По данным Таллиннского аэропорта, рейсами Nordica в 2016 году воспользовались 365 179 пассажиров, то есть эстонский авиаперевозчик занял по итогам года чуть более 18% рынка.

Авиакомпания Nordica перевезла примерно на одну десятую больше пассажиров, чем ее ближайший конкурент, причем в IV квартале 2016 года доля компании на эстонском рынке увеличилась примерно до 20%.

С момента начала деятельности в ноябре 2015 года Nordica перевезла более 400 000 пассажиров. С ноября 2016 года Nordica заключила договор о сотрудничестве с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines.