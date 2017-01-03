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Таллиннский порт поприветствовал 10-миллионного пассажира: установлен новый рекорд

В честь юбилейного пассажира организовали торжественную встречу. Фото: материалы для СМИ
Cегодня 12:20
Рубрика: Экономика

Во вторник, 27 декабря, Таллиннский порт поприветствовал своего 10-миллионного пассажира в текущем календарном году. Им стала эстонка Кайрит Поотсманн, прибывшая в столицу из Хельсинки на пароме Eckerö Line.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что таким образом 2016 год войдет в историю: никогда ранее за один год Таллиннский порт не обслуживал столь большое число пассажиров.

Юбилейного пассажира приветствовали коммерческий директор Таллиннского порта Маргус Вихман и капитан порта Юло Кикас. По этому случаю в пассажирском терминале прошел концерт.

Пассажиропоток Таллиннского порта увеличивается с каждым годом. В 2013 году предприятие обслужило 9 млн пассажиров. А в В 2015 году через Таллиннский порт прошли 9,79 млн пассажиров.

По оценке компании, в этом году пассажиропоток вырастет на 4% по сравнению с прошлым годом.

Сергей Михайлов
Редактор

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