Россельхознадзор восстановил импортные лицензии для поставщиков продовольствия из Эстонии

Граница между Эстонией и Россией. Фото: Postimees/Scanpix

Соответствующее сообщение было опубликовано в среду, 15 февраля, на веб-сайте Россельхознадзора.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение об отмене указания Службы от 02.02.2017, предполагающего изменение статуса в Реестре предприятий третьих стран на "Приостановлено вследствие отсутствия экспорта" в отношении предприятий, не осуществляющих экспорт в Россию в течение 18-36 месяцев", - говорится в сообщении.

Фактически это означает восстановление импортных лицензий для предприятий, которые не осуществляли поставки продукции в Россию в течение периода менее трех лет, но если поставок не было в течение трех лет и более, то отмена разрешения на экспорт сохраняет силу.

Ранее Россельхознадзор удалил большинство предприятий пищевой промышленности в ЕС из списка предприятий, имеющих разрешения на экспорт продукции в Россию, или приостановил действие разрешений. Ограничения затронули большинство эстонских предприятий, ранее поставлявших в Россию продовольственные товары.

В Эстонии лицензии были приостановлены для E-Piim AS, HKScan Estonia AS, Uvic AS, Saaremaa Lihatööstus OÜ, Salvest AS, Maag Piimatööstus AS, Saaremaa Piimatööstus AS, ESTOVER Piimatööstus OÜ, Tere AS, Valio Eesti AS Laeva Meieri, Biotech Plus OÜ, Maseko AS, Reyktal AS, Gramus AS, Kajax Fishexpor AS, Kihnu Kala AS, DGM Shipping AS, Morobell AS, Vitarsis OÜ, VRHL Mõntu Külmhoone OÜ и Eesti Kutseselts Kalurite Ühistu TÜ.

Европейская комиссия направила в Россельхознадзор письмо с требованием отменить необоснованные ограничения.