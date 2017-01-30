В декабре закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 38%

С ростом цен на молоко вынуждены мириться и рядовые потребители. Фото: ERR

В декабре 2016 года закупочные цены на молоко в Эстонии выросли как в годовом, так и в месячном сравнении.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в декабре средняя закупочная цена молока составила 323,41 евро за тонну. По сравнению с ноябрем это на 9,2% больше.

В годовом сравнении закупочные цены на молоко также выросли, но еще более заметно - в декабре они увеличились на 37,9% по сравнению с декабрем 2015 года.

В декабре 2016 года предприятия молочной промышленности произвели 8100 тонн питьевого молока, 2300 тонн сливок, 3100 тонн ферментированного молока, 3900 тонн сыра и 1600 тонн творога.