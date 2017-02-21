СМИ: финская компания может возобновить выпуск кнопочного телефона Nokia 3310

Nokia 3310. Фото: Dribbble

Финская компания HMD Global Oyj, выкупившая права на бренд Nokia сроком на десять лет, планирует представить обновленную версию легендарного телефона Nokia 3310 на выставке Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил веб-сайт VentureBeats со ссылкой на информированные источники, передает Интерфакс.

Ожидается, что стоимость телефона составит 59 долларов. Кроме того, HMD Global представит смартфоны Nokia 3 и Nokia 5 стоимостью 149 и 199 долларов, соответственно.

Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2001 году, всего в мире было продано 126 млн телефонов этой модели. Пользователи отмечают прочный корпус этого телефона и длительность работы аккумулятора.

Стартап HMD Global возглавляют бывшие руководители Nokia: ее гендиректором является бывший топ-менеджер Nokia Арто Нуммела, который теперь работает в Microsoft, президентом — Флориан Зайхе, также в прошлом высокопоставленный сотрудник Nokia.