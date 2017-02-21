СМИ: финская компания может возобновить выпуск кнопочного телефона Nokia 3310
Финская компания HMD Global Oyj, выкупившая права на бренд Nokia сроком на десять лет, планирует представить обновленную версию легендарного телефона Nokia 3310 на выставке Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.
Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил веб-сайт VentureBeats со ссылкой на информированные источники, передает Интерфакс.
Ожидается, что стоимость телефона составит 59 долларов. Кроме того, HMD Global представит смартфоны Nokia 3 и Nokia 5 стоимостью 149 и 199 долларов, соответственно.
Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2001 году, всего в мире было продано 126 млн телефонов этой модели. Пользователи отмечают прочный корпус этого телефона и длительность работы аккумулятора.
Стартап HMD Global возглавляют бывшие руководители Nokia: ее гендиректором является бывший топ-менеджер Nokia Арто Нуммела, который теперь работает в Microsoft, президентом — Флориан Зайхе, также в прошлом высокопоставленный сотрудник Nokia.
Там нет комментариев. Будьте первым!