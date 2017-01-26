Swedbank снизил прогноз экономического роста Эстонии в этом году до 2,2%

Банк Swedbank. Фото: Postimees/Scanpix

Банк Swedbank снизил прогноз экономического роста Эстонии в этом году на 0,2% до 2,2%. В то же время банк повысил прогнозы роста экономики Эстонии на 2018 год на 0,3% до 2,8%.

Прогноз потребления домашними хозяйствами на этот год банк повысил на 0,2% до 3%, на 2018 год – на 0,8% до 3,8%.

Прогноз роста потребительских цен как на текущий, так и на 2018 годы банк повысил на 0,3% до 3% и 2,7% соответственно.

На столько же (на 0,3%) банк повысил в этом и следующем году и прогноз уровня безработицы в Эстонии – в этом году он ожидается на уровне 7,5%, а в 2018 – 7,7%.

Рост реальной зарплаты, по оценкам банка, в этом году снизится на 0,3% до 2,2% и в 2018 году вырастет на 6,6% до 8,7%.

Экспорт товаров и услуг, по прогнозам банка, в этом году вырастет на 3,5% и в 2018 году на 3,7%; в сравнении с предыдущим прогнозом банк снизил свои ожидания на 0,1%, а на 2018 год оставил на прежнем уровне.

Прогноз по импорту товаров и услуг банк не изменил, в этом году он вырастет на 5% и в 2018 году – на 4,5%.