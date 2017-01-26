Европейский центробанк сохранил нулевую ставку по кредитам

ЕЦБ Фото: Scanpix/AP

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сегодня в очередной раз сохранил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам - на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

Объем программы выкупа активов до конца марта 2017 года оставлен без изменения - 80 млрд евро в месяц. С апреля по декабрь покупку центробанками Европы госактивов снизят до 60 млрд евро. В случае необходимости ЕЦБ может увеличить объем программы выкупа активов или срок ее действия.

Решение ЕЦБ совпало с ожиданиями аналитиков.

ЕЦБ 10 марта снизил базовую процентную ставку по кредитам с 0,05% годовых до 0%, ставку по депозитам - на 10 базисных пунктов - с минус 0,3% до минус 0,4%.

Тогда же ставка по маржинальным кредитам была снижена на 5 базисных пунктов - до 0,25% годовых.