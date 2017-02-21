Peugeot ведет переговоры о покупке Opel

Логотипы Opel и Peugeot. Фото: Reuters/Scanpix

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя PSA.

По его данным, французский автопроизводитель ведет переговоры по нескольким стратегическим инициативам, в том числе о покупке принадлежащей GM немецкой компании Opel. Стоимость сделки о покупке, если она состоится, может составить несколько миллиардов долларов. В результате слияния доля PSA на европейском рынке автомобилей выросла бы до 16% и концерн стал бы вторым по размеру европейским автопроизводителем после Volkswagen, потеснив Renault на третье место.

PSA рассчитывает таким образом нарастить масштаб операций, получить доступ к технологиям Opel и сэкономить на издержках. Для GM сделка дает возможность выгодно уйти с европейского рынка, в особенности после брексита, поскольку Opel также выпускает свои автомобили в Великобритании под маркой Vauxhall.

Убытки GM в Европе в прошлом году составили 257 млн долларов, а в 2015 году — 813 млн. Американская компания, которая владеет Opel с 1929 года, уже рассматривала возможность продажи немецкого автопроизводителя после своего банкротства в 2009 году, но в итоге решила сохранить Opel под своим контролем. В прошлом году продажи Opel выросли на 2,7% до 1,2 млн автомобилей.