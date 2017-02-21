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Peugeot ведет переговоры о покупке Opel

Логотипы Opel и Peugeot. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 15:08
Рубрика: Экономика

Концерн PSA Group, выпускающий автомобили марок Peugeot и Citroen, рассматривает возможность покупки европейского бизнеса американской автомобилестроительной компании General Motors (GM), которая с 1929 года владеет немецкой компанией Opel.

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя PSA.

По его данным, французский автопроизводитель ведет переговоры по нескольким стратегическим инициативам, в том числе о покупке принадлежащей GM немецкой компании Opel. Стоимость сделки о покупке, если она состоится, может составить несколько миллиардов долларов. В результате слияния доля PSA на европейском рынке автомобилей выросла бы до 16% и концерн стал бы вторым по размеру европейским автопроизводителем после Volkswagen, потеснив Renault на третье место.

PSA рассчитывает таким образом нарастить масштаб операций, получить доступ к технологиям Opel и сэкономить на издержках. Для GM сделка дает возможность выгодно уйти с европейского рынка, в особенности после брексита, поскольку Opel также выпускает свои автомобили в Великобритании под маркой Vauxhall.

Убытки GM в Европе в прошлом году составили 257 млн долларов, а в 2015 году — 813 млн. Американская компания, которая владеет Opel с 1929 года, уже рассматривала возможность продажи немецкого автопроизводителя после своего банкротства в 2009 году, но в итоге решила сохранить Opel под своим контролем. В прошлом году продажи Opel выросли на 2,7% до 1,2 млн автомобилей.

Андрей Крашевский
Редактор

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