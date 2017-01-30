Подписание договора о строительстве Rail Baltica под вопросом

Подписание договора о сотрудничестве стран Балтии в проекте Rail Baltica может не состояться и на следующей неделе, так как Литва ждет результатов анализа окупаемости проекта. Члены экономической комиссии Рийгикогу обсудили проект, и также сошлись во мнении, что прежде хорошо было бы увидеть анализ окупаемости строительства железнодорожной трассы, передает "Актуальная камера".

Договор Эстонии, Латвии и Литвы о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica должен быть подписан в следующий вторник премьер-министрами стран Балтии. Затем договор отправится на ратификацию в национальные парламенты. По мнению председателя экономической комиссии Рийгикогу Айвара Кокка, Эстония и Латвия поддерживают договор, а вот насчет литовского премьера имеются сомнения.

"Одно из препятствий сегодня в том, что нет социально-экономического анализа. Он должен был быть готов осенью прошлого года, но срок перенесли на предстоящий апрель. Эстония должна также задуматься над тем, что до тех пор, пока анализа окупаемости не будет, нельзя брать на себя долгосрочные обязательства, потому что это очень большие финансовые обязательства", – предупредил председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (IRL).

На данный момент общая стоимость проекта составляет 5 млрд евро, эстонская доля в нем – 1,3 млрд. Предприниматель Карли Ламбот заявляет, что подписав договор о строительстве, отказаться от обязательств будет уже невозможно.

"Согласно договору, государства берут на себя единое обязательство, что Rail Baltica будет построена в любом случае. Даже если само строительство значительно подорожает, если анализ окупаемости окажется не в нашу пользу", – пояснил председатель совета компании ACE Logistics Group Карли Ламбот.

Айвар Кокк сказал, что мнения о том, заключать договор о строительстве или нет, на сегодняшнем заседании экономической комиссии Рийгикогу разделились, но большинство все-таки поддерживает строительство Rail Baltica.

"Премьер-министры должны решить, намерены ли они дождаться анализа. Если подписи будут поставлены, то договор поступит в парламент на ратификацию. Но парламент не станет принимать окончательное решение прежде, чем будет готов экономический анализ", – добавил Айвар Кокк.

Экономический анализ, который проводит аудиторская компания Ernst & Young, должен быть готов в апреле этого года.