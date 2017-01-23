Французская фирма купит производителя очков Ray-Ban за 24 млрд долларов

Очки марки Ray-Ban, которые носил исполнитель роли Роджера Стерлинга в сериале "Безумцы" (Mad Men). Фото: AFP/Scanpix

Французский производитель линз для очков Essilor International приобретает итальянскую Luxottica Group, владеющую, в том числе, брендами Ray-Ban и Oakley, за 24 млрд долларов.

Соответствующее заявление компании распространили в понедельник, 16 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

За каждую свою акцию владельцы Luxottica получат по 0,461 акции Essilor. Основатель и основной акционер итальянской компании Леонардо Дель Веккио будет управлять новой организацией наравне с председателем совета директоров Essilor Юбером Саньером.

В результате сделки появится компания, которая по своей рыночной стоимости составит конкуренцию второму крупнейшему производителю люксовых товаров — Hermes International. Luxottica и Essilor прогнозируют, что годовая выручка нового гиганта составит 15 млрд евро.

Инвестиционный фонд Дель Веккио Delfin продает Essilor 62% в Luxottica в обмен на акции объединенной компании.