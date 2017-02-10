На Хийумаа построят самую мощную в Эстонии солнечную электростанцию

Солнечная электростанция. Фото: TASS/Scanpix

В городе Кярдла на острове Хийумаа вскоре начнется строительство солнечной электростанции мощностью 1 МВт, тогда как мощность построенных ранее электростанций данного типа в Эстонии не превышала 200 КВт.

Волость Хийу выдала разрешение на строительство электростанции, которую планируется построить на территории волостей Хийу и Пюхалепа. В электростанции будет в общей сложности 3240 солнечных панелей при совокупной мощности свыше одного мегаватта и годовом объеме производимой электроэнергии один гигаватт-час, сообщило в пятницу, 3 февраля, издание Postimees.

"Электростанция в Кярдла станет одной из самых крупных в широтах к северу от Дании и Литвы", - сказал инициатор проекта, член правления FootonVolt AS Марек-Андрес Каутс.

Строительство станции обойдется примерно в миллион евро. Основным акционером FootonVolt AS является инвестиционная фирма Koha Capital OÜ, которой принадлежат доли участия в гидроэлектростанции в Ягала и портале недвижимости City24. Ранее фирма инвестировала в торговый центр Solaris в Таллинне, сеть кинотеатров Cinamon и новостное агентство BNS.