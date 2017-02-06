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Прибыль RMK выросла в прошлом году на 40%

Лес. Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 16:35
Рубрика: Экономика

Оборот RMK в 2016 году по предварительным данным составил 178 млн евро и прибыль – 58 млн евро. При этом оборот удалось увеличить на 8% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль – на 40%.

В 2016 году RMK продал 4 млн кубометров древесины на сумму 178 млн евро. «Реализация древесины возросла по сравнению с прошлым годом в основном за счет ликвидации последствий грозового шторма, который прошелся по лесам Южной Эстонии, и раскорчевывания полигонов для военных учений», – пояснил председатель правления RMK Айгар Каллас.

По его словам, оборот RMK увеличился благодаря возросшему объему продаж, а также повышению эффективности заготовительных работ и организации логистики.

В 2016 году возросли и объемы работ в лесоводстве. Было высажено 20,2 млн деревьев, что на 900 000 больше, чем в прошлом году. Обновление лесов проведено на 24 000 гектарах, осветительной рубкой для улучшения условий роста лесов охвачены 19 300 гектаров, а рубка прореживания в лесах среднего возраста осуществлена на 9000 гектаров.

В 2015 году при обороте в 165,1 млн евро RMK получил 36,6 млн евро прибыли, а объем продажи древесины достиг 3,6 млн кубометров.

На 2017 году RMK прогнозирует оборот в 178 млн евро, при котором планируется получить прибыль в 39 млн евро.

В 2016 году RMK продал 4 млн кубометров древесины на сумму 178 млн евро. "Реализация древесины возросла по сравнению с прошлым годом в основном за счет ликвидации последствий грозового шторма, который прошелся по лесам Южной Эстонии, и раскорчевывания полигонов для военных учений", – пояснил председатель правления RMK Айгар Каллас.

По его словам, оборот RMK увеличился благодаря возросшему объему продаж, а также повышению эффективности заготовительных работ и организации логистики.

В 2016 году возросли и объемы работ в лесоводстве. Было высажено 20,2 млн деревьев, что на 900 000 больше, чем в прошлом году. Обновление лесов проведено на 24 000 гектарах, осветительной рубкой для улучшения условий роста лесов охвачены 19 300 гектаров, а рубка прореживания в лесах среднего возраста осуществлена на 9000 гектаров.

В 2015 году при обороте в 165,1 млн евро RMK получил 36,6 млн евро прибыли, а объем продажи древесины достиг 3,6 млн кубометров.

На 2017 году RMK прогнозирует оборот в 178 млн евро, при котором планируется получить прибыль в 39 млн евро.

Ирина Киреева
Редактор

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