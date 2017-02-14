Банк LHV. Фото: Postimees/Scanpix

Нетто-прибыль AS LHV Group за 2016 год составила 19,9 млн евро, что на 5,1 млн евро выше по сравнению с 2015 годом. Годовая доходность принадлежащего акционерам LHV собственного капитала составила 20,7%.

Годовая прибыль банка составила 13,2 млн евро, прибыль от управления имуществом 6,1 млн евро, а прибыль литовского подразделения 1,9 млн евро. Объем консолидированных кредитов вырос за год на 31%, вклады клиентов - на 26%, а объем управляемых фондов - на 71%, сообщил LHV.

Консолидированный кредитный портфель LHV Group вырос к концу года до 538 млн евро. Консолидированные вклады выросли до 777 млн евро. Объем фондов, которыми управляет LHV, вырос до 974 млн евро.

"Годовые результаты и прибыль обеспечили высокая активность клиентов, качество кредитов и дополнительная выручка после приобретения Danske Capital", - сказал глава AS LHV Group Мадис Тоомсалу. По его словам, прогнозы LHV на этот год хорошие. "Мы видим возможности роста во всех наших основных сегментах".

К концу года общее число клиентов банка превысило отметку в 112 000.