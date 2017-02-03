Деревообрабатывающий завод стоимостью в 1 млрд евро появится в Тартумаа или Вильяндимаа

Деревообрабатывающий завод стоимостью в миллиард евро может появиться в Тартуском или Вильяндиском уезде у бассейна реки Эмайыги. Это выяснилось в ходе анализа компании Est-For Invest - главного инициатора строительства предпрития.

В качестве вариантов рассматривались и территории около рек Нарва и Пярну, однако учитывая отдаленность сырья и транспортного сообщения, чаша весов склонилась в сторону таруского водоема, передает "Актуальная камера".

Размер возможной территории под строительство целлюлозного гиганта - примерно сто гектаров. Для оценки влияния строительства завода на окружающую среду и в целом, для выявления его точного местоположения, Est-For Invest намерен обратиться за помощью к государству.