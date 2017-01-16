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СМИ: ФБР арестовало менеджера Volkswagen в связи с дизельным скандалом

Volkswagen. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 13:11
Рубрика: Экономика

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США арестовали в субботу в штате Флорида менеджера германского автопроизводителя Volkswagen, которому предъявлены обвинения в причастности к сговору с целью обмана американских властей.

Об этом в понедельник, 9 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

По данным ее источников, арестованный по имени Оливер Шмидт возглавлял отдел Volkswagen по контролю за соблюдением требований регулирующих органов в США с 2014 по март 2015 года. Как пишет издание, с 2014 года он вместе с другими сотрудниками компании неоднократно предоставлял ложные технические сведения, чтобы объяснить высокий уровень выбросов автомобилей Volkswagen.

В 2015 году Шмидт признал факт существования программного обеспечения (ПО), которое позволяет обойти действующие экологические нормы США. Менеджер будет привлечен к суду, который, как ожидается, состоится в Детройте в понедельник.

"Дизельный скандал"

Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала" после обнаружения в машинах ПО, позволяющего обходить существующие жесткие требования относительно содержания вредных веществ в выхлопных газах. Расследования в отношении автогиганта были начаты в ряде стран Европы и Азии.

В 2016 году концерн достиг соглашения с американскими властями, согласно которому он обязуется потратить около 10 млрд долларов на починку или выкуп примерно 475 000 проданных в США автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями. В этих машинах было установлено указанное ПО.

В конце декабря прошлого года Volkswagen согласился выплатить компенсацию жителям США, которые приобрели в общей сложности примерно 80 000 автомобилей производства концерна с трехлитровыми дизельными двигателями, а также отремонтировать транспортные средства за свой счет.

Андрей Крашевский
Редактор

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