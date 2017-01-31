logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Исследование: в 2016 году продажи мобильных телефонов выросли в Эстонии на 2%

Жители Эстонии предпочитают смартфоны. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 08:44
Рубрика: Экономика

В 2016 году на розничном рынке Эстонии было продано 404 800 мобильных телефонов, что на 2% больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные исследования фирмы GfK Retail & Technology, которые были опубликованы во вторник, 24 января.

Среди всех проданных в 2016 году мобильных телефонов большую часть или 330 400 устройств составили смартфоны.

По сравнению с 2015 годом продажи смартфонов увеличились на 10%.

Средняя стоимость одного проданного в прошлом году мобильного телефона составляла 300 евро.

Оборот по продаже телефонов вырос на 15%, достигнув в 2016 году 109,1 млн евро.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 23.01.2017 (20:00)

Погода

foto
Во вторник ветрено, -1..-4

Новости Эстонии

foto
В ТТУ с сентября подорожает платное обучение
 foto
За день трудовые книжки принесли 100 жителей Таллинна
 foto
Ветеринарный департамент предупредил об опасном птичьем гриппе
 foto
Коллеги: работоспособность у Лембиту Куузе была бешеной
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США
 foto
Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек