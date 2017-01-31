Исследование: в 2016 году продажи мобильных телефонов выросли в Эстонии на 2%

Cпециалисты, выступившие в передаче, предложили эстонскому государству и самоуправлениям разработать программы по развитию жилищного фонда. Прозвучала идея о создании специального органа по надзору за квартирными товариществами, который бы проводил конкурсы на строительные и ремонтные работы, чтобы избежать обманов со стороны исполнителей. Также предложили пересмотреть Закон о теплоснабжении, чтобы лишить нынешних поставщиков тепла монополии. Плюс - снизить налог на тепло для тех, кто потратился на повышение энергоэффективности дома. По крайней мере на тот срок, пока вложение окупается.