Исследование: в 2016 году продажи мобильных телефонов выросли в Эстонии на 2%
В 2016 году на розничном рынке Эстонии было продано 404 800 мобильных телефонов, что на 2% больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные исследования фирмы GfK Retail & Technology, которые были опубликованы во вторник, 24 января.
Среди всех проданных в 2016 году мобильных телефонов большую часть или 330 400 устройств составили смартфоны.
По сравнению с 2015 годом продажи смартфонов увеличились на 10%.
Средняя стоимость одного проданного в прошлом году мобильного телефона составляла 300 евро.
Оборот по продаже телефонов вырос на 15%, достигнув в 2016 году 109,1 млн евро.
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