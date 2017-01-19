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Volkswagen выплатит США еще 4,3 млрд долларов

Логотип автомобильного концерна Volkswagen. Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 08:52
Рубрика: Экономика

Немецкий автоконцерн Volkswagen выплатит правительству США еще 4,3 млрд долларов, сообщила на пресс-конференции в Вашингтоне генеральный прокурор США Лоретта Линч.

По ее словам, концерн признает свою вину и берет на себя ответственность за занижение показателей датчиков о выхлопах дизельных двигателей. С достижением этой договоренности будут прекращены все уголовно-правовые расследования, а также гражданские процессы о возмещении денежного ущерба, передает dw.com.

Компания Volkswagen признает себя виновной в участии в заговоре по обману Соединенных Штатов и клиентов VW в США, а также в нарушении американского закона о чистоте воздуха, в импорте автомобилей с использованием фальшивых заявлений и препятствовании совершению правосудия. За это автопроизводитель выплатит 2,8 млрд долларов штрафа. Еще 1,5 млрд долларов Volkswagen выделит на компенсации по гражданским искам о нарушении законов об окружающей среде, финансах и таможне.

Помимо этого Volkswagen согласился назначить независимого обозревателя для мониторинга соблюдения компанией законов и мер контроля в течение трех лет.
Договоренность автоконцерна с властями США также предполагает сотрудничество Volkswagen со следствием, в результате чего могут пройти новые аресты среди сотрудников компании. На пресс-конференции 11 января стало известно, что США обвиняют еще шесть менеджеров и сотрудников компании во лжи организациям-регуляторам в сфере экологии, в мошенничестве с использованием телекоммуникационных средств и уничтожении компьютерных файлов, содержавших улики.

О выплате 15,3 млрд договорились еще в июне

В июне 2016 года немецкий концерн согласился выплатить 15,3 млрд долларов в рамках судебного соглашения с властями США и владельцами автомобилей марки VW об урегулировании конфликта. В связи с этим автогигант заявил о намерении создать фонд в 10 млрд долларов для выплаты компенсаций покупателям и возместить 2,7 млрд долларов за ущерб окружающей среде. Еще 2 млрд долларов компания вложит в создание инфраструктуры и повышение уровня общественной сознательности в отношении экологически чистых автомобилей. Volkswagen также готов скупить все дефектные автомобили по доскандальным рыночным ценам, от 12 475 долларов за машины марки Jetta Sedan до 44 000 за ряд моделей Audi.

На настоящий момент известно, что VW отложил 18,2 млрд евро на последствия дизельного скандала. Как сообщила пресс-служба концерна 10 января, большая часть этой суммы зарезервирована для компенсационных выплат американским клиентам и штрафов по гражданским искам. Так что, согласно сообщению Volkswagen, отложенных денег не хватит.

Ирина Киреева
Редактор

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