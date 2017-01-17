СМИ: восемь бизнесменов пожертвовали партиям 800 000 евро

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала. Фото: Reuters/Scanpix

В конце прошлого года восемь эстонских предпринимателей пожертвовали крупнейшим партиям страны 800 тысяч евро.

Об этом во вторник, 10 января, сообщили утренние теленовости ETV+ со ссылкой на Postimees, отметив, что каждый из восьми предпринимателей перечислил политическим силам по 100 000 евро.

Каждый бизнесмен перевел каждой из коалиционных партий (центристам, соцдемам и IRL - прим. rus.err.ee) 28 тысяч евро, а оппозиционной Партии реформ - 16 тысяч евро.

Парвел Пруунсилд - инициатор проекта и один из владельцев Bigbank - пояснил, что бизнесмены приняли решение сделать пожертвование именно сейчас и именно в таком объеме, так как, по их оценке, политики, наконец, предприняли необходимые шаги для решения проблемы прироста населения в Эстонии.

Так, прошлое правительство приняло решение повысить с июля этого года детское пособие для семей с тремя и более детьми до 400 евро, а нынешнее правительство в конце 2016 увеличило размер этого пособия до 500 евро.

Пруунсилд категорически отверг предположение, будто бизнесмены, жертвуя партиям, покупают законы.

Помимо него пожертвования сделали совладелец Bigbank Вахур Волл, владелец Postimees Маргус Линнамяэ, один из владельцев LHV Хелдур Меэритс, руководитель Nortal Прийт Аламяэ, основатель Skype Яан Таллинн, крупный акционер фирмы Vestman Айвар Берзин и владелец ACE Logistics Карли Ламбот.