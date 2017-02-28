Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

В связи с увеличенным пассажиропотоком во время председательства Эстонии в Совете ЕС во второй половине 2017 года могут вырасти цены на авиабилеты на некоторых маршрутах.

По словам председателя правления эстонского авиаперевозчика Nordica Яна Тамма, компания учитывает предстоящие изменения, но специально менять расписание пока не планирует, сообщила во вторник, 21 февраля, "Актуальная камера".

"Да, мы, конечно, в курсе того, что происходит, и, конечно, мы это учитываем. В общем, мы с этим считаемся, изучали опыт Литвы, которая пару лет назад была председателем. Как у них изменилась частота полетов из-за разных мероприятий в связи с председательством. И наши объемы растут. Растут из-за будущего председательства Эстонии, а также из-за того, что фирма просто развивается", - сказал Тамм.

По его словам, в этом году Nordica увеличила число рейсов из Брюсселя, посадочные места и свою производительность примерно на 40%, хотя это не связано с предстоящим председательством в ЕС.

Между тем финская авиакомпания Finnair планирует увеличить число рейсов между Таллинном и Хельсинки с 4 сентября по 21 октября 2017 года.

"Мы планируем девять рейсов между Таллинном и Хельсинки каждый рабочий день. Если мы говорим о полетах туда-обратно, то получается 18 раз в день", - сказал глава Finnair в Восточной Европе и Балтийском регионе Арунас Скуя.

Цены на билеты из-за большого спроса тоже могут измениться. Хотя Finnair специально цены повышать не планирует, они могут вырасти под давлением рыночных факторов. "Конечно, есть пиковые дни и периоды, когда интерес на полеты самый большой, тогда, соответственно, цены на билеты могут поменяться", - пояснил Скуя.