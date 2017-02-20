Фонд EAS потратит 800 000 евро на программное обеспечение Microsoft
EAS планирует в рамках тендера заключить с Microsoft договор Enterprise Agreement и приобрести лицензии на программное обеспечение Microsoft с дополнительными услугами, которые покроют потребность всех рабочих мест и серверов EAS в продукции Microsoft на последующие 36 месяцев с обслуживанием и обучением. Стоимость договора с Microsoft Eesti составит 800 000 евро.
Это значит, что EAS будет по отдельности заказывать специфические услуги. Фонд в том числе намерен приобрести лицензии на такие программы, как облачный офисный пакет Office 365, разговорную программу Skype for Business, программу электронной почты Exchange Server и чертежную программу Visio Pro, а также лицензии операционной системы Windows для серверов и компьютеров.
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