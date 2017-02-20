Фонд EAS потратит 800 000 евро на программное обеспечение Microsoft

Наши соседи финны начали социальный эксперимент по внедрению зарплаты гражданина. Первые счастливчики начинают получать немалые деньги просто за то, что они живут в своей стране. Интересно, что такие эксперименты проводились даже в бедных странах, и обнаружилось много положительных моментов. Рискнуть ли Эстонии? Можно! Но эксперты задаются вопросами: Откуда взять деньги? Не перестанут ли эстоноземельцы вообще работать после такого подарка судьбы и правительства? Не обрушит ли это экономику? Согласны ли мы на шоковую инфляцию?