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Банк Эстонии купил в прошлом году облигаций на 2 млрд евро

Президент Банка Эстонии Ардо Ханссон Фото: Сийм Лыви
Cегодня 08:56
Рубрика: Экономика

В 2016 году в рамках программы покупки государственных и корпоративных облигаций, проводимой Европейским центральным банком для стимулирования экономики еврозоны, Банк Эстонии приобрел облигации на сумму 2 млрд евро.

В общей сложности размер портфеля приобретенных эстонским центробанком облигаций достиг 3,2 млрд евро, сообщил в четверг, 5 января, новостной портал ERR со ссылкой на Банк Эстонии.

В декабре прошлого года были куплены облигации на сумму 125 млн евро.

Объем облигаций Elering в портфеле составляет 62 млн евро.

О программе количественного смягчения ЕЦБ

ЕЦБ запустил программу количественного смягчения 22 января 2015 года для оживления экономики еврозоны. Первоначально планировалось, что в период до сентября 2016 года ЕЦБ будет выкупать государственные долговые обязательства стран еврозоны на сумму 60 млрд евро в месяц (в общей сложности на 1,1 трлн евро). Это должно было обеспечить приток достаточного количества денег в экономику, что привело бы к удешевлению и повышению доступности банковских кредитов для реального сектора экономики и разгону инфляции, тем самым способствуя экономическому росту.

Поскольку эти меры не привели к ожидаемому эффекту, размер ежемесячных закупок ценных бумаг с апреля 2016 года был увеличен с 60 до 80 млрд евро, при этом ЕЦБ теперь выкупает не только государственные облигации, но и корпоративные облигации с инвестиционным рейтингом. В декабре ЕЦБ заявил о намерении снова сократить объем закупки облигаций до 60 млрд евро в месяц и продолжать программу до конца 2017 года.

Банк Эстонии покупает облигации в рамках этой программы с марта 2015 года, объем ежемесячных закупок колеблется в диапазоне 110-209 млн евро.

Андрей Крашевский
Редактор

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