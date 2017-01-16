Китай успешно испытал самолет на водородном топливе

Исследовательский самолет на водородных топливных элементах Antares DLR-H2. Фото: fuelcellsworks.com

В Китае успешно проведены испытания самолета с электродвигателем, работающем на водородном топливе.

КНР стала третьей страной в мире, которая успешно провела испытания самолета на водородных топливных элементах. Ранее это удавалось сделать США и Германии. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил портал lenta.ru со ссылкой на издание ST Daily.

Китайская модель оснащена топливным элементом, вырабатывающим мощность в 20 киловатт. Самолет в ходе испытаний взлетел на высоту 320 метров и, как отметили инженеры, продемонстрировал стабильную работу в условиях температуры минус 20 градусов Цельсия.

Первый полет модели состоялся в городе Шэньян, расположенном в северо-восточной провинции Ляонин. Самолет создан специалистами Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института на основе аппарата RX1E, на котором установлен электрический двигатель.

Как подчеркнули разработчики, во время полета не было зафиксировано никаких вредных выбросов в атмосферу, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на издание "Кэцзи жибао".