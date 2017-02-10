Продажи новых автомобилей в январе выросли на 13%
За первый месяц 2017 года в Эстонии было продано 2026 новых легковых автомобилей, что превысило аналогичный прошлогодный показатель на 13,5%.
Такие данные приводит в пятницу, 3 февраля, Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
При этом продажи коммерческих автомобилей выросли в январе на 16,2% до 553 штук.
По сегментам заметный рост отмечен в классе средних кроссоверов, продажи которых превысили объем продаж кроссоверов малого класса.
Среди марок автомобилей лидировала Toyota, за которой следуют Volkswagen и Škoda.
Наиболее популярной моделью оказалась Honda CR-V, которых за месяц было продано 95 штук. Второе и третье место по популярности заняли Toyota RAV4 и Volkswagen Passat.
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