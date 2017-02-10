Продажи новых автомобилей в январе выросли в Эстонии на 13%

Иллюстративная фотография. Фото: TASS/Scanpix

За первый месяц 2017 года в Эстонии было продано 2026 новых легковых автомобилей, что превысило аналогичный прошлогодний показатель на 13,5%.

Такие данные приводит в пятницу, 3 февраля, Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).

При этом продажи коммерческих автомобилей выросли в январе на 16,2% до 553 штук.

По сегментам заметный рост отмечен в классе средних кроссоверов, продажи которых превысили объем продаж кроссоверов малого класса.

Среди марок автомобилей лидировала Toyota (331 автомобиль), за которой следуют Volkswagen (223) и Škoda (167).

Наиболее популярной моделью оказалась Honda CR-V, которых за месяц было продано 95 штук. Второе и третье место по популярности заняли Toyota RAV4 (87) и Volkswagen Passat (82 автомобиля).

Электромобилей было продано в январе пять штук, а гибридов - 104.