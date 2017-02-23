Больше всего дотаций за "зеленую" энергию получила компания Fortum
По данным госкомпании Elering, в январе больше всего дотации на производство энергии из возобновляемых источников получила компания Fortum - 1,7 млн евро, далее следует Eesti Energia - 1,3 млн евро.
Ветропарки Nelja Energia в январе получили и 1,24 млн евро. OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam - 773 190 евро. Принадлежащие концерну Graanul Invest фирмы Helme Energia OÜ и Imavere Energia OÜ получили в январе 602 000 евро.
Всего Elering выплатил в январе за производство "зеленой" энергии 6,5 млн евро, а за комбинированное производство - 374 000 евро.
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