Жители Кехтна протестуют против планов ликвидировать банкомат

Фото: Valgamaalane/Scanpix

Старейшина волости Кехтна Раплаского уезда Индрек Куллам направил обращение в банк SEB, министерство финансов, Союз банков и Рийгикогу о недовольстве и обеспокоенности жителей волости и местных властей решением SEB закрыть банкомат в магазине "A ja O" в Кехтна в первой половине 2017 года.

"Пользующиеся банкоматом клиенты направили в кехтнаскую волостную управу множество обращений, выражая недовольство и обеспокоенность намерением банка. Волостная управа согласна с такой реакцией и считает ее обоснованной, потому что закрытие банкомата существенно ухудшит доступность наличных денег для жителей поселка Кехтна и его окрестностей", - говорится в обращении.

По словам Куллама, в этом районе проживают около 2000 человек, подавляющее большинство из которых пользуются именно этим банкоматом и хотели бы пользоваться им и в будущем. Число пользователей заметно увеличивается и за счет центра профессионального образования в Кехтна, в котором учатся 450 человек.

По словам Куллама, SEB обосновывает свое решение нерентабельностью банкомата: им постоянно пользуются свыше 500 клиентов, но этого недостаточно для покрытия расходов. При этом местные власти считают, что помимо рентабельности необходимо учитывать и социальные аспекты, а также указывают на очень высокие общие показатели прибыльности банков в Эстонии.

"Разумеется, мы согласны с целью банка как коммерческой организации получать положительный экономический эффект от всех услуг, но мы также считаем необходимым и правильным решать этот вопрос шире. Общеизвестно, что крупные коммерческие банки в Эстонии получают высокую прибыль, которая в разы превышает средние показатели. Мы считаем, что на этом фоне справедливо рассчитывать на большую социальную ответственность банков перед своими клиентами", - считает Куллам.

Доступ к наличным не должен быть роскошью

По мнению старейшины Кехтна, важно обеспечить для жителей волости возможность получать наличные деньги в пределах волости. Нельзя создавать у клиентов впечатление, что получение наличных на месте — это роскошь.

"В качестве контраста можно указать на то, что в крупных торговых центрах банкоматы разных банков стоят рядом. Банк Эстонии и Союз банков Эстонии признают проблему и отсутствие быстрых решений в вопросе о доступности наличных. Если банк не предложит альтернативу, работа банкомата должна быть продолжена", - считает Куллам.

Кехтнаский старейшина отметил, что проблема плохой доступности банкоматов в сельской местности не ограничивается этим конкретным случаем. К обращению приложены 621 подпись местных жителей и учащихся центра профессионального образования.