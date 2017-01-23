logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Жители Кехтна протестуют против планов ликвидировать банкомат

Фото: Valgamaalane/Scanpix
Cегодня 16:12
Рубрика: Экономика

В волости Кехтна собрано свыше 600 подписей против планов банка SEB закрыть местный банкомат.

Старейшина волости Кехтна Раплаского уезда Индрек Куллам направил обращение в банк SEB, министерство финансов, Союз банков и Рийгикогу о недовольстве и обеспокоенности жителей волости и местных властей решением SEB закрыть банкомат в магазине "A ja O" в Кехтна в первой половине 2017 года.

"Пользующиеся банкоматом клиенты направили в кехтнаскую волостную управу множество обращений, выражая недовольство и обеспокоенность намерением банка. Волостная управа согласна с такой реакцией и считает ее обоснованной, потому что закрытие банкомата существенно ухудшит доступность наличных денег для жителей поселка Кехтна и его окрестностей", - говорится в обращении.

По словам Куллама, в этом районе проживают около 2000 человек, подавляющее большинство из которых пользуются именно этим банкоматом и хотели бы пользоваться им и в будущем. Число пользователей заметно увеличивается и за счет центра профессионального образования в Кехтна, в котором учатся 450 человек.

По словам Куллама, SEB обосновывает свое решение нерентабельностью банкомата: им постоянно пользуются свыше 500 клиентов, но этого недостаточно для покрытия расходов. При этом местные власти считают, что помимо рентабельности необходимо учитывать и социальные аспекты, а также указывают на очень высокие общие показатели прибыльности банков в Эстонии.

"Разумеется, мы согласны с целью банка как коммерческой организации получать положительный экономический эффект от всех услуг, но мы также считаем необходимым и правильным решать этот вопрос шире. Общеизвестно, что крупные коммерческие банки в Эстонии получают высокую прибыль, которая в разы превышает средние показатели. Мы считаем, что на этом фоне справедливо рассчитывать на большую социальную ответственность банков перед своими клиентами", - считает Куллам.

Доступ к наличным не должен быть роскошью

По мнению старейшины Кехтна, важно обеспечить для жителей волости возможность получать наличные деньги в пределах волости. Нельзя создавать у клиентов впечатление, что получение наличных на месте — это роскошь.

"В качестве контраста можно указать на то, что в крупных торговых центрах банкоматы разных банков стоят рядом. Банк Эстонии и Союз банков Эстонии признают проблему и отсутствие быстрых решений в вопросе о доступности наличных. Если банк не предложит альтернативу, работа банкомата должна быть продолжена", - считает Куллам.

Кехтнаский старейшина отметил, что проблема плохой доступности банкоматов в сельской местности не ограничивается этим конкретным случаем. К обращению приложены 621 подпись местных жителей и учащихся центра профессионального образования.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
"Актуальная камера +" 15.01.2017 (20:00)

Погода

foto
В понедельник в Эстонии возможен небольшой снег  

Новости Эстонии

foto
Стартует прием заявок на участие в программе Noored Kooli
 foto
"АК+": Эстония продолжает лидировать в ЕС по смертности от приема наркотиков
 foto
"АК+" о расистских высказываниях в адрес "Мисс Хельсинки": почему молчат лидеры общественного мнения?
 foto
Крупнейшие партии не хотят делиться бюджетными деньгами с избирательными союзами
 foto
Центр оборонных инвестиций может закупать военное оборудование совместно с союзниками

Зарубежные новости

foto
Россия надеется на окончание санкционной войны уже в этом году
 foto
Минздрав России предлагает запретить продажу табака родившимся после 2015 года
 foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28