На линии Rail Baltica в Эстонии будет не больше 11 остановок

На карте есть место для новых остановок. Фото: ERR

На эстонском отрезке скоростной железнодорожной трассы Rail Baltica может быть не более 11 остановок. Сейчас определено местоположение трех станций - это Таллинн, Рапла и Пярну.

Об этом во вторник, 17 января, сообщила итоговая информационная программа "Эхо дня", выходящая на волне "Радио 4", отметив, что в течение этого и следующего года Министерство экономики должно выяснить, где будут оборудованы еще восемь остановок, которые можно было бы использовать в рамках внутригосударственного железнодорожного сообщения.

Поначалу речь шла о том, чтобы на отрезках пути Таллинн-Пярну и Пярну-Рига вообще не было промежуточных остановок и скоростная трасса пролегала как можно дальше от населенных пунктов. Теперь заговорили о том, что новая железная дорога могла бы использоваться и для внутригосударственного пассажирского сообщения и остановок должно быть больше.

Не являются ли такие подходы взаимоисключающими и из чего будет исходить правительство при окончательном утверждении проекта? С таким вопросом депутаты Рийгикогу обратились к премьер-министру Юри Ратасу.

"Я тоже считаю, что в железной дороге нет смысла, если садишься в поезд в Юлемисте и следующая остановка Рига. Сейчас в рамках самофинансирования, в пределах от 250 до 300 млн евро, с нашей стороны в проект вписано три остановки: Таллинн, Рапла и Пярну. Однако на нынешней стадии можно говорить максимум об 11 станциях. Есть возможность добавить еще восемь. Это, в свою очередь, потребует дополнительных средств", - рассказал Юри Ратас.

Премьер добавил, что стоимость одной железнодорожной остановки составляет ориентировочно 10 млн евро, и что вопрос следует тщательно изучить и вынести на обсуждение.

Лидер профсоюза железнодорожников Олег Чубаров считает разговор о количестве станций преждевременным.

"В настоящее время нет анализа того, куда наши пассажиры хотят ехать", - сказал Чубаров.

По словам руководителя паевого товарищества Rail Baltica Estonia Индрека Орава, соответствующее исследование будет проведено в течение этого и следующего года.

Индрек Орав также заверил, что самой идее скоростной железнодорожной трассы увеличение числа остановок вреда не нанесет.

Как ожидается, 31-го января Эстония, Латвия и Литва на уровне глав правительств трех стран подпишут межгосударственное соглашение о развитии железнодорожного сообщения в рамках проекта Rail Baltica.

Строительные работы должны начаться в 2019 и завершиться в 2025 году. Общая стоимость проекта оценивается почти в 5 млрд евро, доля Эстонии составляет 1 млрд 300 млн евро.