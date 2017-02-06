На замещение должности гендиректора Налогового департамента объявлен новый конкурс

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Государственная канцелярия в понедельник объявила новый открытый конкурс на замещение должности генерального директора Налогово-таможенного департамента.

Кандидаты должны подать документы не позднее 14 февраля.

Проведенный в конце прошлого года аналогичный конкурс был признан 18 января несостоявшимся, потому что в последний тур не прошел ни один кандидат.

Требования к кандидатам в условиях нового конкурса остались прежними: высшее образование, опыт руководства организацией или крупным структурным подразделением не менее пяти лет, знание английского языка, соответствие модели компетенции руководителей высшего звена на госслужбе с акцентом на стратегическое управление, руководство людьми, развитие сотрудничества и сетей контактов.

Преимуществом является опыт успешного руководства крупной организацией, наличие доступа к гостайне или готовность его оформить, сообщается в извещении о конкурсе.

Основные задачи гендиректора НТД на ближайшие годы: внедрение современных методов сбора налогов и электронного обслуживания, обеспечение честной налоговой конкуренции и устойчивой налоговой базы.

Прежний гендиректор НТД Марек Хелм в январе 2017 года перешел на работу в фирму Nortal, занимающуюся разработкой компьютерного ПО и консалтингом.