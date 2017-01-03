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Департамент призвал фирму Elektrilevi снизить плату за сетевые услуги

Elektrilevi – это крупнейшая компания распределительных сетей в Эстонии среди более 30 сетевых предприятий. Фото: Elektrilevi
Cегодня 13:59
Рубрика: Экономика

Департамент конкуренции потребовал от государственной компании Elektrilevi на 6,7% снизить плату за сетевые услуги.

Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила пресс-служба департамента, отметив, что соответствующее предписание было сделано фирме Elektrilevi еще на прошлой неделе.

Плата за сетевые услуги составляет 50-55% от конечной стоимости электроэнергии. По оценке Департамента конкуренции, для рядового потребителя это означает, что итоговый счет за электричество снизится на 3,6%.

Основная причина снижения платы за сетевые услуги - сокращение сетевых потерь. На сегодняшний день компания Elektrilevi достигла ситуации, когда удельный вес потерь в сети компании снизился до 4,5%.

Департамент ждет от фирмы ответа на свое предписание до 31 января.

Интересно, что в начале декабря фирма Elektrilevi предупредила бытовых клиентов о предстоящем с 1 января увеличении ежемесячного счета за сетевую услугу в среднем на 24 цента, аргументировав это тем, что с нового года повысится плата за возобновляемую энергию.

Сергей Михайлов
Редактор

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